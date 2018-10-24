В Саратовской области всю ночь искали 77-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-24T14:26:43+03:00

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Накануне вечером, 23 октября, родственники 77-летней старушки из села Мордовский Карай Романовского района обратились в полицию с заявлением, что их мама ушла днем за грибами в лес и до сих пор не вернулась.

- Наша группа из четырех человек, а также местные жители и полицейские выехали на поиски женщины вчера в половине двенадцатого ночи, — рассказал оперативный дежурный Балашовской зональной поисково-спасательной группы. — Изначально ее искали в районе села Мордовский Карай, а нашли только в половине одиннадцатого утра в лесу в районе села Бобылевка.

Как рассказала потерявшаяся женщина, за долгие годы жизни в этих местах она знает здесь каждую тропинку. Однако она не ожидала, что вчера так быстро стемнеет и в темноте она действительно заблудится.

После того, как бабушку вывели из леса, ее тут же доставили в районную больницу.