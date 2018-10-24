2018-10-24T13:07:12+03:00
Происшествия

В Саратовской области задержали организованную группу малолетних воришек

В группировку похитителей сельских магазинов входили мальчишки и девушка от 14 до 17 лет
Тимур Гадеев
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В Краснокутском районе задержана целая группа малолетних воришек из 6 человек от 14 до 17 лет, в которую входили ученики школ, техникума и лицея. Интересно, что в состав группы входила и одна 16-летняя девушка, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Заявления о многочисленных кражах из магазинов Краснокутского района посыпались на полицейских с августа этого года. Неизвестные либо вскрывали окно, либо навесной замок и тащили из магазина все что могли унести. Это не только деньги, но и конфеты, жвачка, постельное белье, тапки и даже туалетная бумага.

Всего в полицию района поступили заявления о трех кражах. Были возбуждены уголовные дела о кражах. А накануне полицейские наконец-то вышли на всех участников похищений. Ими и оказались 6 малолетних жителей двух сел Краснокутского района — Ждановка и Лебедевка.

Подростки уже дали признательные показания и до суда продолжат ходить в школу, техникум и лицей.

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