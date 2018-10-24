Саратовский школьник второй раз подряд попался на краже

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-24T12:47:18+03:00

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Накануне, 23 октября, полицейские Волжского района Саратова получили заявление от пострадавшей, которая рассказала, что после того как она вставила кредитную карту в один из банкоматов города, то у нее автоматически списались 1,5 тыс. рублей.

- Под подозрение тут же попал ученик девятого класса, который буквально несколько дней назад вляпался на таком же преступлении и был отпущен под подписку о невыезде, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Как выяснилось, школьник вводил в банкомат реквизиты и уходил, а когда ни о чем не подозревающий клиент вставлял в устройство свою карту, то у него списывались деньги и перечислялись на телефон подростка.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.