В Энгельсе грабитель снял с девушки все золото
Сумма похищенных изделий составила 25 тыс. рублей
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Ограбление 48-летней покровчанки произошло накануне, 23 октября, в Энгельсе, на улице Маршала Василевского.
- По словам потерпевшей, неизвестный открыто похитил у нее две золотые цепочки, крест и подвеску. Сумма ущерба составила 25 214 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, ранее не судимого. Все золотые изделия он сдал в ломбард за 11 тыс. рублей.
До суда грабитель отпущен под подписку о невыезде.