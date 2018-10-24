В Энгельсе грабитель снял с девушки все золото

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-24T12:40:17+03:00

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Ограбление 48-летней покровчанки произошло накануне, 23 октября, в Энгельсе, на улице Маршала Василевского.

- По словам потерпевшей, неизвестный открыто похитил у нее две золотые цепочки, крест и подвеску. Сумма ущерба составила 25 214 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, ранее не судимого. Все золотые изделия он сдал в ломбард за 11 тыс. рублей.

До суда грабитель отпущен под подписку о невыезде.