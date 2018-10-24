Наркоманка пыталась спрятаться от Росгвардии во дворе дома на Азина

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-24T12:05:08+03:00

Однако полицейским удалось ее задержать

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Саратовские росгвардейцы задержали девушку с наркотиками.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении, гражданка была остановлена в Заводском районе.

Наряд вневедомственной охраны во время патрулирования увидел 23-летнюю девушку, которая по внешним признакам находилась в состоянии наркотического опьянения. Когда она заметила служебную машину, то попыталась убежать во двор дома на улице Азина.

Правоохранители сумели ее остановить. Во время досмотра в отделе полиции нашли сверток с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело.