Наркоманка пыталась спрятаться от Росгвардии во дворе дома на Азина
Однако полицейским удалось ее задержать
Изменить размер текста:
Саратовские росгвардейцы задержали девушку с наркотиками.
Как сообщили «КП-Саратов» в управлении, гражданка была остановлена в Заводском районе.
Наряд вневедомственной охраны во время патрулирования увидел 23-летнюю девушку, которая по внешним признакам находилась в состоянии наркотического опьянения. Когда она заметила служебную машину, то попыталась убежать во двор дома на улице Азина.
Правоохранители сумели ее остановить. Во время досмотра в отделе полиции нашли сверток с наркотиками.
Возбуждено уголовное дело.