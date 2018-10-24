2018-10-24T12:03:52+03:00
Общество

Все дорожные реагенты для Саратовских улиц экологически безопасны

Химвещества против обледенения прошли экспертизу
Тимур Гадеев
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На прошедшем совещании в мэрии по подготовке города к зиме руководители предприятий по благоустройству заверили, что все дорожные реагенты безопасны, так как абсолютно все химические вещества, которые завезут для обслуживания дорог города, прошли экологическую экспертизу.

Ожидается, что нынешней зимой будут использовать песко-соляную смесь, песок, и другие реагенты.

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