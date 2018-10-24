В Саратове появился новый сероводородный «теплый источник». Видео

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-24T11:23:35+03:00

Фонтанчик и ручейки на Тракторной в Саратове. На обочине у дороги, недалеко от въезда в саратовскую школу №54, на улице Тракторная, 33 текут сточные воды

У «Стрелки» в Кировском районе второй день течет канализация

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На обочине у дороги, недалеко от въезда в саратовскую школу №54, на улице Тракторная, 33 текут сточные воды.

- Со вчерашнего утра, 23 октября, бьет ключом канализационная жидкость и идет пар. Там произошел порыв трубы, на месте, где несколько месяцев назад проводились работы, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

Также выше по улице, около администрации Саратовского района по 2-му Украинскому проезду, уже которую неделю течет «весенний ручеек», берущий свои истоки из подземных коммуникаций недалеко от магазина «Магнит» и является также канализационным.

Проходит это «русло реки», по словам очевидцев, мимо улицы Тракторная, 39, вытекая на проезжую часть.