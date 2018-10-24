Проекты по развитию сельских территорий планируют объединить в одну программу

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-24T12:01:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов», посвященный работе нижней палаты парламента.

- Вчера в рамках заседания фракции «Единая Россия» в Государственной думе с коллегами-депутатами обсуждали проект федерального бюджета на 2019–2021 годы. От правительства присутствовали первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Много было задано интересных вопросов и обозначено проблемных точек. Нелегко было Силуанову выдержать натиск депутатов, — написал Панков.

Он подробнее остановился на некоторых вопросах, на которые спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил особое внимание представителей правительства.

- Первое — это низкое бюджетное обеспечение регионов России. Председатель думы отметил, что необходимо его выравнивать. И попросил Силуанова не откладывать этот вопрос до второго чтения проекта бюджета, предложив провести совещание с представителями регионов, где минимальное бюджетное обеспечение и где есть выпадающие доходы, в том числе из-за принятия закона «о консультировании крупных налогоплательщиков». Хотя ряд областей, как наша, имеют высокий экономический потенциал. Там сосредоточены промышленные предприятия, развивается сельское хозяйство. А бюджетная обеспеченность низкая. В том числе и из-за того, что налоги они платят не где работают, а где зарегистрированы их головные кампании. У нас это такие крупные, как атомная станция, Русгидро, предприятия энергетики и ряд других. Такая ситуация в ряде областей: Астраханская, Волгоградская, Красноярский край. В том числе и наша область. Предложение было поддержано представителями правительства. Также говорилось, что итогом мероприятия может стать график или «дорожная карта» решения этого вопроса.

Вторая, не менее важная тема. Вячеслав Викторович озвучил предложение, которое поддерживают многие депутаты фракции «Единая Россия», а именно необходимость выделения в одну государственную программу и под ответственность единого администратора программ развития сельских территорий и социального развития села. В ходе обсуждения этого вопроса руководитель фракции Неверов отметил, что необходимо, чтобы школы и ФАПы продолжали строиться в сельской местности независимо от территориального расположения.

А председатель думы добавил, что необходимо определить единого федерального оператора ответственного в целом за это направление. И предложил все ресурсы отдать в Минсельхоз. Сегодня они разбросаны и в образовании, и в здравоохранении, и в других министерствах. И, конечно, для этих министерств школа или ФАП на селе не приоритет. Минфин высказывал свою позицию, возможно, просто им так проще. Но не для аграриев. Решение должно быть озвучено до второго чтения, — сообщил Николай Панков.