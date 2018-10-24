Зимой саратовские дороги будут чистить 300 единиц техники

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-24T11:57:23+03:00

В начале года при администрации развернут центр контроля

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На прошедшем в мэрии рабочем совещании по подготовке дорожных служб к зиме глава администрации Саратова Михаил Исаев заявил, что в этом году мы приготовились к зимнему периоду лучше чем в прошлом.

- Если той зимой в уборке снега было задействовано 200 единиц снегоуборочной техники, то в этом после поступления дополнительныъх машин общий парк составит 300 единиц, — рассказал Михаил Исаев,

Кроме того, мы будем оборудовать снегоуборочную технику спутниковыми средствами ГЛОНАСС, датчиками топлива, а 15 января при администрации развернут центр контроля.