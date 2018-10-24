Девушка из Краснодарского края подкупила саратовского полицейского

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-24T11:51:39+03:00

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В Саратове инспектора отдела виз и миграции заподозрили в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, в отношении 40-летнего полицейского возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что утром 5 октября инспектор получил 2,1 тыс. рублей от 23-летней жительницы Краснодарского края. Деньги предназначались за то, чтобы девушку не привлекали к ответственности за проживание без регистрации.

Как уточнили в ГУ МВД, если вина сотрудника будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел, а к руководителям применят наказание в виде строгой дисциплинарной ответственности.