2018-10-24T11:45:19+03:00
Недвижимость

В Саратове пообещали эвакуировать зимой все машины, мешающие уборке снега

На городских дорогах в это время года появятся временные дорожные знаки
Тимур Гадеев
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На продолжающемся рабочем совещании по содержанию городских дорог в зимний период чиновники пообещали, что будут строго бороться с водителями, препятствующими уборке снега.

- В связи с плотной загруженностью городских дорог днем, уборку снега мы будем осуществлять в основном ночью, — пообещал Сергей Кузнецов, зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова.

Заранее через СМИ мы будем информировать саратовских водителей, какие улицы и когда нельзя будет занимать в связи с запланированной уборкой снега.

- Автомобили, которые будут мешать работам, мы будем эвакуировать совместно со службами ГИБДД, — заявил Кузнецов.

Кроме того, представители служб по благоустройству городских дорог обещали, что до первого января 2019 года на дорогах Саратова появятся дополнительные временные знаки, ограничивающие и разрешающие стоянку и парковку в зимний период.

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