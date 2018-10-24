2018-10-24T10:22:06+03:00
Недвижимость

В эту зиму на улицах Саратова будет в два раза меньше уборочной техники, чем требуется

В мэрии обсуждают подготовку дорог к зиме
Тимур Гадеев
Поделиться:
..Фото: Тимур Гадеев
Изменить размер текста:

Основная повестка совещания при главе администрации Саратова Михаиле Исаеве 24 октября посвящена подготовке дорожного хозяйства к зиме.

В составе докладчиков — зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства, и транспорта горадминистрации Сергей Кузнецов, замглавы города по экономическим вопросам Алексей Никитин, директор МБУ «Дорстрой» Владимир Филимонов и другие

В списке самых важных вопросов это — подготовка специализированной техники, заготовка противоледных материалов, запас топлива и прочие.

Зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Сергей Кузнецов рассказал, что нынешней зимой обслуживать дороги зимой будут два предприятия. Это МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

- Оба этих предприятия будут иметь примерно одинаковую нагрузку, — сообщил Сергей Кузнецов. — МБУ «Служба благоустройства города» будет обслуживать Заводской, Волжский и Октябрьский районы. За ними закреплено 17 маршрутов.

МБУ «Дорстрой» будет благоустраивать Ленинский, Кировский и Фрунзенский районы. За ними зафиксированы 19 маршрутов.

- К сожалению, этой зимой количество уборочной техники составит 269 единиц, это только 50 процентов от нормативной потребности. С учетом опыта прошлой зимы ожидается и дефицит топлива. Однако мы надеемся решить проблемы с топливом по мере их поступления, а к концу этого года ожидается поставка еще 74 единиц техники, — заявил Кузнецов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области задержали организованную группу малолетних воришек
С нового года сельские пенсионеры получат по 1,3 тыс. рублей дополнительно
Саратовский школьник второй раз подряд попался на краже
В Энгельсе грабитель снял с девушки все золото
В самом центре Саратова прекратили работу светофоры
Наркоманка пыталась спрятаться от Росгвардии во дворе дома на Азина
Все дорожные реагенты для Саратовских улиц экологически безопасны
В Саратове появился новый сероводородный «теплый источник». Видео
Проекты по развитию сельских территорий планируют объединить в одну программу
Зимой саратовские дороги будут чистить 300 единиц техники
Фильм телеканала «Саратов 24» вышел в финал премии «Тэфи-Регион»
Девушка из Краснодарского края подкупила саратовского полицейского
Панков: Важно эффективно использовать возможности бюджета для решения экономических и социальных вопросов
В Саратове пообещали эвакуировать зимой все машины, мешающие уборке снега
В Балакове состоится XXIV Международный турнир по дзюдо на призы профсоюзного комитета Балаковской АЭС
Депутаты согласовали кандидатуру нового заместителя губернатора Саратовской области
Автомобиль Hyundai Creta под Саратовом сбросил с дороги Land Rover
В селе Софьинка Духовницкого района ночью полыхал крупный пожар
Глава Саратова встретился с волонтерами и вручил им благодарственные письма
Панков: Объездная дорога вокруг Саратова сильно разгрузит город
Возбуждено дело из-за отсутствия тепла и горячей воды в Саратове
Аварию на Шехурдина спровоцировал 18-летний водитель
Отключена вода в центре Саратова и Заводском районе