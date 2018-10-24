В эту зиму на улицах Саратова будет в два раза меньше уборочной техники, чем требуется

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-24T10:22:06+03:00

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Основная повестка совещания при главе администрации Саратова Михаиле Исаеве 24 октября посвящена подготовке дорожного хозяйства к зиме.

В составе докладчиков — зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства, и транспорта горадминистрации Сергей Кузнецов, замглавы города по экономическим вопросам Алексей Никитин, директор МБУ «Дорстрой» Владимир Филимонов и другие

В списке самых важных вопросов это — подготовка специализированной техники, заготовка противоледных материалов, запас топлива и прочие.

Зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Сергей Кузнецов рассказал, что нынешней зимой обслуживать дороги зимой будут два предприятия. Это МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

- Оба этих предприятия будут иметь примерно одинаковую нагрузку, — сообщил Сергей Кузнецов. — МБУ «Служба благоустройства города» будет обслуживать Заводской, Волжский и Октябрьский районы. За ними закреплено 17 маршрутов.

МБУ «Дорстрой» будет благоустраивать Ленинский, Кировский и Фрунзенский районы. За ними зафиксированы 19 маршрутов.

- К сожалению, этой зимой количество уборочной техники составит 269 единиц, это только 50 процентов от нормативной потребности. С учетом опыта прошлой зимы ожидается и дефицит топлива. Однако мы надеемся решить проблемы с топливом по мере их поступления, а к концу этого года ожидается поставка еще 74 единиц техники, — заявил Кузнецов.