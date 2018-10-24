В Балакове состоится XXIV Международный турнир по дзюдо на призы профсоюзного комитета Балаковской АЭС

24 Окт. 10:04 2018-10-25T13:41:00+03:00

На татами выйдут юноши и девушки 1997–2001, 2002–2004 годов рождения

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27 октября 2018 года в спорткомплексе «Спортэкс» состоится традиционный XXIV Международный турнир городов России и стран Содружества по борьбе дзюдо на призы профсоюзного комитета Балаковской АЭС.

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На участие в турнире падали заявки команды из Пензы, Самары, Ульяновска, Нижегородской области, городов, где расположены предприятия Росатома, из Дагестана, Грузии, Казахстана, Донецкой народной республики. На татами выйдут юноши и девушки 1997–2001, 2002–2004 годов рождения.

В программу турнира войдет мастер-класс чемпиона Европы и мира, двукратного победителя Сурдлимпийских игр Рината Кадырова — бывшего воспитанника спортивной секции дзюдо центра культуры и спорта «Антарес» профсоюзного комитета Балаковской АЭС.

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Открытие турнира в 11:00.