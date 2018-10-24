Депутаты согласовали кандидатуру нового заместителя губернатора Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-24T10:13:36+03:00

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На заседании думы после долгого обсуждения депутаты согласовали кандидатуру заммэра Саратова по коммунальному хозяйству Романа Бусаргина на должность заместителя губернатора. Депутатов интересовало, как будут решаться вопросы вывоза мусора, ремонта тепломагистралей, дорог и т. д.

В результате за его кандидатуру проголосовали 34 депутата, четверо выступили против.

Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, промышленности. Ранее этот пост занимал Александр Буренин, который предпочел уйти на работу в бизнес-структуры.