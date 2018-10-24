В селе Софьинка Духовницкого района ночью полыхал крупный пожар
Горели дом и надворные постройки
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В селе Софьинка Духовницкого района Саратовской области в 02:57 поступил сигнал о пожаре в частном доме.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, площадь возгорания составила 180 кв. м.
Там горели дом и надворные постройки. Пожар тушили две бригады огнеборцев.
Кроме того, в 05:05 в поселке Белоярский Новобурасского района загорелся нежилой дом. Площадь возгорания составила 24 кв. м.