Глава Саратова встретился с волонтерами и вручил им благодарственные письма

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-24T09:24:14+03:00

Все присутствующие могли пообщаться с мэром и задать ему вопросы на разные темы

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Глава Саратова Михаил Исаев вчера, 23 октября, встретился с волонтерами, которые помогали реализовать в этом году масштабные проекты. Например, фестиваль «Укек», голосование по выбору общественной территории для благоустройства, День города и другие.

- Огромные вам слова благодарности за неравнодушие к людям, к истории, за участие в жизни нашего города. Год добровольца подходит к концу, но мы надеемся, что это только начало развития волонтерского движения в муниципалитете, и ваши ряды с каждым годом будут пополняться и расти! — сказал Михаил Исаев.

Все присутствующие могли пообщаться с мэром и задать ему вопросы на разные темы: о реставрации исторических зданий, важных волонтерских качествах, планируемых проектах.

Один из добровольцев поднял тему строительства спортплощадок. Михаил Исаев отметил, что сейчас развитию физической культуры среди детей и молодежи уделяется особое внимание. Набирает обороты тенденция создания многофункциональных площадок при школах. Во время учебного процесса на таких объектах проходят уроки физкультуры, а после могут заниматься все.

Глава города привел в пример спортплощадку школы №39 и строящийся комплекс у гимназии №5, строительство стало возможным благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В конце мероприятия Исаев вручил благодарственные письма администрации Саратова добровольцам Городского молодежного центра, волонтерского корпуса Укека, членам «Творческой молодежи» и другим активным саратовцам.