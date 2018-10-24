2018-10-24T09:40:35+03:00
Происшествия

Панков: Объездная дорога вокруг Саратова сильно разгрузит город

Депутат также уверен, что дорогу на Кирсанов приведут в нормативное состояние
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост о трассе СаратовРтищевоТамбов.

- При освещении передачи дороги не заметили маленькую, но очень важную деталь. Решение Вячеслава Володина по передаче дороги Саратов — Ртищево — Тамбов на федеральный уровень, не только снизит проблемы тех, кто добирается каждый день до районов области, но и тех, кто использует эту дорогу для объезда Саратова. Все думаю согласны, транспорта стало на дорогах многовато. Есть пробки. Однозначно, объездная дорога сильно разгрузит и город, — уверен депутат.

Он сообщил, что в следующем году дорога Саратов — Ртищево — Кирсанов будет приводиться в нормативное состояние от Вольской развязки до поворота на Ртищево. Это составит около 20 км.

- Она станет такой же качественной, как от Вольского кольца до Пристанского моста. Она теперь там просто — катись. Думаю, ее и расширят. А это значит, что часть объездной дороги вокруг Саратова, которая является одной из самых загруженных, будет тоже отремонтирована и безопасна. Так что вы правы: эта дорога как для жителей Саратова является крайне важной и так жителей Правобережья и Левобережья. Она соединится в одно целое от Кирсанова — Ртищево и через объездную вокруг Саратова на Озинки и границу с Казахстаном, — заявил Николай Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области задержали организованную группу малолетних воришек
С нового года сельские пенсионеры получат по 1,3 тыс. рублей дополнительно
Саратовский школьник второй раз подряд попался на краже
В Энгельсе грабитель снял с девушки все золото
В самом центре Саратова прекратили работу светофоры
Наркоманка пыталась спрятаться от Росгвардии во дворе дома на Азина
Все дорожные реагенты для Саратовских улиц экологически безопасны
В Саратове появился новый сероводородный «теплый источник». Видео
Проекты по развитию сельских территорий планируют объединить в одну программу
Зимой саратовские дороги будут чистить 300 единиц техники
Фильм телеканала «Саратов 24» вышел в финал премии «Тэфи-Регион»
Девушка из Краснодарского края подкупила саратовского полицейского
Панков: Важно эффективно использовать возможности бюджета для решения экономических и социальных вопросов
В Саратове пообещали эвакуировать зимой все машины, мешающие уборке снега
В эту зиму на улицах Саратова будет в два раза меньше уборочной техники, чем требуется
В Балакове состоится XXIV Международный турнир по дзюдо на призы профсоюзного комитета Балаковской АЭС
Депутаты согласовали кандидатуру нового заместителя губернатора Саратовской области
Автомобиль Hyundai Creta под Саратовом сбросил с дороги Land Rover
В селе Софьинка Духовницкого района ночью полыхал крупный пожар
Глава Саратова встретился с волонтерами и вручил им благодарственные письма
Возбуждено дело из-за отсутствия тепла и горячей воды в Саратове
Аварию на Шехурдина спровоцировал 18-летний водитель
Отключена вода в центре Саратова и Заводском районе