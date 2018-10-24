Панков: Объездная дорога вокруг Саратова сильно разгрузит город

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-24T09:40:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост о трассе Саратов — Ртищево — Тамбов.

- При освещении передачи дороги не заметили маленькую, но очень важную деталь. Решение Вячеслава Володина по передаче дороги Саратов — Ртищево — Тамбов на федеральный уровень, не только снизит проблемы тех, кто добирается каждый день до районов области, но и тех, кто использует эту дорогу для объезда Саратова. Все думаю согласны, транспорта стало на дорогах многовато. Есть пробки. Однозначно, объездная дорога сильно разгрузит и город, — уверен депутат.

Он сообщил, что в следующем году дорога Саратов — Ртищево — Кирсанов будет приводиться в нормативное состояние от Вольской развязки до поворота на Ртищево. Это составит около 20 км.

- Она станет такой же качественной, как от Вольского кольца до Пристанского моста. Она теперь там просто — катись. Думаю, ее и расширят. А это значит, что часть объездной дороги вокруг Саратова, которая является одной из самых загруженных, будет тоже отремонтирована и безопасна. Так что вы правы: эта дорога как для жителей Саратова является крайне важной и так жителей Правобережья и Левобережья. Она соединится в одно целое от Кирсанова — Ртищево и через объездную вокруг Саратова на Озинки и границу с Казахстаном, — заявил Николай Панков.