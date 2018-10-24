Возбуждено дело из-за отсутствия тепла и горячей воды в Саратове

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-24T08:59:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова прокуратура выявила отсутствие отопления в жилых домах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, тепло и горячая вода в дома не поступает из-за повреждения на теплотрассе.

Сети стоят на балансе комитета по ЖКХ администрации.

Горячей воды и отопления нет в 11 домах на улицах Большая Горная, Посадского, Кутякова, 3-я Садовая и Большая Садовая.

В отношении представителя комитета по ЖКХ возбуждено административное дело. Главе города внесено представление об устранении нарушений.

Прокуратура взяла на контроль ремонт коммуникаций и восстановления подачи тепла и воды.