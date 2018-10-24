Возбуждено дело из-за отсутствия тепла и горячей воды в Саратове
Прокуратура взяла ситуацию на контроль
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В Кировском районе Саратова прокуратура выявила отсутствие отопления в жилых домах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, тепло и горячая вода в дома не поступает из-за повреждения на теплотрассе.
Сети стоят на балансе комитета по ЖКХ администрации.
Горячей воды и отопления нет в 11 домах на улицах Большая Горная, Посадского, Кутякова, 3-я Садовая и Большая Садовая.
В отношении представителя комитета по ЖКХ возбуждено административное дело. Главе города внесено представление об устранении нарушений.
Прокуратура взяла на контроль ремонт коммуникаций и восстановления подачи тепла и воды.