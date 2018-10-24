Аварию на Шехурдина спровоцировал 18-летний водитель
В результате вместе с 20-летним пассажиром он оказался в больнице
Изменить размер текста:
Вечером 23 октября в Ленинском районе Саратова на улице Шехурдина 18-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в «Ладу Приора», за рулем которой был 40-летний мужчина.
ДТП случилось в час пик — около 18:30.
После столкновения автомобилей иномарку отбросило в дерево.
В результате сам виновник аварии и его 20-летний пассажир были госпитализированы.