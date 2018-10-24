Аварию на Шехурдина спровоцировал 18-летний водитель

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-24T09:06:01+03:00

В результате вместе с 20-летним пассажиром он оказался в больнице

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Вечером 23 октября в Ленинском районе Саратова на улице Шехурдина 18-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в «Ладу Приора», за рулем которой был 40-летний мужчина.

ДТП случилось в час пик — около 18:30.

После столкновения автомобилей иномарку отбросило в дерево.

В результате сам виновник аварии и его 20-летний пассажир были госпитализированы.