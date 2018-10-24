ДТП на рельсах остановило трамваи в Саратове в час пик
Авария произошла вблизи Мирного переулка
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В центре Саратова больше часа стояло движение трамваев четырех маршрутов.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, это случилось из-за ДТП на рельсах в Мирном переулке.
На пересечении улиц Рахова и Вавилова встали вагоны маршрутов №№3, 9, 10 и 11. По предварительной версии, трамвай врезался в автомобиль Kia Rio, который пытался проехать слишком близко перед вагоном.
В результате в час пик движение стояло больше часа. Несмотря на то, что участники ДТП разъехались, трамваи до сих пор не ходят в нормальном графике.