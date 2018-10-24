В Саратове задержана юная москвичка с наркотиками

СЕГОДНЯ 08:13 2018-10-24T08:58:02+03:00

Она каталась на «Приоре» по Московскому шоссе

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Ночью 23 октября полиция Саратова остановила автомобиль « Лада Приора».

Как пояснили «КП-Саратов» в ГУ МВД, машина ехала по Московскому шоссе.

За рулем находился безработный 23-летний парень, а в салоне сидела 18-летняя ученица первого курса колледжа, жительница Домодедова Московской области.

Во время досмотра у водителя и пассажирки нашли наркотики и психотропные вещества. По словам мужчины, он заказал их через интернет, ему пришло сообщение с координатами «закладки».

В отношении парня возбуждено уголовное дело. Материал в отношении девушки отправлен в СУ СКР области.