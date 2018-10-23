В Саратовской области опрокинулась фура с картофелем

23 Окт. 21:15 2018-10-23T21:20:30+03:00

Грузовик до сих пор не отбуксировали

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Сегодня в Саратовской области, в 05:10 утра, на трассе Саратов — Вольск, в районе села Синодское опрокинулась фура с картофелем, сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД Воскресенского района.

- Водитель фуры не справился с управлением и завалился в кювет. Фуру до сих пор не отбуксировали, на месте работают специалисты. Водитель фуры пострадал, но от госпитализации отказался, – уточнил дежурный службы ГИБДД района.