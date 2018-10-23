В Саратовской области опрокинулась фура с картофелем
Грузовик до сих пор не отбуксировали
На трассе Саратов - Вольск перевернулась фура с картофелем.Видео соцсетей
Изменить размер текста:
Сегодня в Саратовской области, в 05:10 утра, на трассе Саратов — Вольск, в районе села Синодское опрокинулась фура с картофелем, сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД Воскресенского района.
- Водитель фуры не справился с управлением и завалился в кювет. Фуру до сих пор не отбуксировали, на месте работают специалисты. Водитель фуры пострадал, но от госпитализации отказался, – уточнил дежурный службы ГИБДД района.