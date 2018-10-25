2018-10-25T07:15:15+03:00
Общество

Жители Саратовской области переплатили за ЖКУ 11,6 млн рублей

ГЖИ помогла гражданам сделать перерасчет
Екатерина Семенова
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В Государственную жилищную инспекцию Саратовской области за январь — сентябрь 2018 года поступило 14 469 обращений.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ, инспекторы проверили 2,7 тыс. домов. По итогам было составлено 987 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма начисленных штрафов составила более 6,3 млн рублей. Это на 38% больше прошлогоднего уровня.

Основная часть нарушений касалась ремонта домов и начисления платы за ЖКУ.

По результатам проверок жителям области сделан перерасчет на сумму свыше 11,6 млн рублей.

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