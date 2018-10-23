2018-10-23T19:24:57+03:00
Общество

Панков гордится жителями Вольска, оказавшими помощь людям при пожаре

Со своей стороны депутат уже оказал поддержку семьям с маленькими детьми
Ольга Муравлёва
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Николай Панков, депутат Госдумы, опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост, в котором написал, что после пожара в Вольске понял, насколько вольчане отзывчивые и открытые душой люди.

- Откликнувшись на беду своих земляков, помогают необходимыми вещами. Но главные, кому люди говорят спасибо, — те, кто проявил взаимовыручку при пожаре. Это та девушка, которая стучалась в двери квартир, будила соседей, хотя коридор был уже в дыму и надо было спасаться самой. Это тот мужчина, который помог маме-одиночке спустить ребенка из окна со второго этажа. Горжусь, что такие люди — мои земляки, — написал парламентарий.

Он также отметил, что сейчас решаются вопросы с размещением людей, обеспечением их одеждой, продуктами. По словам Панкова, семьям, где есть маленькие дети, очень нужна материальная поддержка.

- Взял на себя оказание им помощи, сегодня люди ее получили. Одна из пострадавших семей — многодетная. Младшему сыну Олеси Александровны Самусевой всего пять месяцев. Слава богу, спаслись и обошлись без травм. У Баянт Исмаиловны Гебертаевой дочери два года. Когда началось задымление, все решали буквально минуты. Эдуарду Владимировичу Бодерскому, человеку с ограничениями по здоровью, удалось спастись, можно сказать, чудом. Многим не удалось спасти даже документы. Главное, живы, здоровы и не останутся без поддержки. Будем на связи с районной властью по вопросам дальнейшей помощи пострадавшим, — заключил народный избранник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области опрокинулась фура с картофелем
Прокуратура: Школьник в Вольске мог отравиться парами зажигалки
В Вольске на улице умер шестиклассник
В заповеднике «Меловые склоны» Вольского района погиб мужчина
В ГУ МВД Саратовской области вручили удостоверение брату погибшего в Чечне полицейского
В саратовском театре оперы и балета покажут «Цыганского барона»
На мосту перед «Стрелкой» в Саратове образовалась гигантская пробка
Более 3 тыс. домов Саратовской области отапливаются
Сотрудники ГИБДД Саратова спасли прыгающего с моста мужчину
Минспорт заявил, что пять волейболисток заключили контракт с «Протон-Саратов»
Саратовчанку, укусившую два года назад полицейского, задержали в аэропорту Домодедово
Более 35 тыс. тонн мусора вывезено из Саратова на экологически безопасные обработку и захоронение
Тренер из Балашова не получал выплат за победы своих спортсменов на чемпионате мира
Саратовцы выбирают тариф «Ростелекома» «Для интернета везде»
Министр спорта обещал юным саратовским самбистам стипендию в 2,5 тыс. рублей
В Балакове мать избитой девочки обратилась в полицию