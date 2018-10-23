Панков гордится жителями Вольска, оказавшими помощь людям при пожаре

23 Окт. 18:14 2018-10-23T19:24:57+03:00

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Николай Панков, депутат Госдумы, опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост, в котором написал, что после пожара в Вольске понял, насколько вольчане отзывчивые и открытые душой люди.

- Откликнувшись на беду своих земляков, помогают необходимыми вещами. Но главные, кому люди говорят спасибо, — те, кто проявил взаимовыручку при пожаре. Это та девушка, которая стучалась в двери квартир, будила соседей, хотя коридор был уже в дыму и надо было спасаться самой. Это тот мужчина, который помог маме-одиночке спустить ребенка из окна со второго этажа. Горжусь, что такие люди — мои земляки, — написал парламентарий.

Он также отметил, что сейчас решаются вопросы с размещением людей, обеспечением их одеждой, продуктами. По словам Панкова, семьям, где есть маленькие дети, очень нужна материальная поддержка.

- Взял на себя оказание им помощи, сегодня люди ее получили. Одна из пострадавших семей — многодетная. Младшему сыну Олеси Александровны Самусевой всего пять месяцев. Слава богу, спаслись и обошлись без травм. У Баянт Исмаиловны Гебертаевой дочери два года. Когда началось задымление, все решали буквально минуты. Эдуарду Владимировичу Бодерскому, человеку с ограничениями по здоровью, удалось спастись, можно сказать, чудом. Многим не удалось спасти даже документы. Главное, живы, здоровы и не останутся без поддержки. Будем на связи с районной властью по вопросам дальнейшей помощи пострадавшим, — заключил народный избранник.