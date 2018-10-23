2018-10-23T17:00:33+03:00
Происшествия

В заповеднике «Меловые склоны» Вольского района погиб мужчина

Труп нашли в сточном колодце
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области начала проверка по факту гибели человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, тело 59-летнего мужчины было найдено в сточном колодце.

Как оказалось, мужчина пропал 18 октября. Родственники обратились в полицию.

23 октября местные жители сообщили, что видели его в природном заповеднике «Меловые склоны» возле автодороги Вольск — Терса.

Один из родственников пропавшего отправился туда и действительно нашел тело в сточном колодце.

В настоящее время осматривается место трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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