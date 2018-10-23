В ГУ МВД Саратовской области вручили удостоверение брату погибшего в Чечне полицейского
В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Саратовской области 23 октября состоялась церемония вручения служебного удостоверения стажеру по должности участкового уполномоченного полиции Замиру Рахметову.
Замир Рахметов – родной брат старшего сержанта полиции Кайрата Рахметова. 19 мая 2018 года Кайрат Рахметов и его коллега старший сержант полиции Владимир Горсков погибли при отражении вооруженного нападения на прихожан Храма Архангела Михаила в Грозном.
Имена полицейских увековечены в списке героев на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах».
Замир Рахметов сейчас проходит обучение в Центре профессиональной подготовки.
Начальник УРЛС ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Владимир Никулин и почетные гости церемонии – ветераны службы от лица руководства и всего личного состава пожелали удачи новобранцу.