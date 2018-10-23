2018-10-23T16:49:37+03:00
Общество

В ГУ МВД Саратовской области вручили удостоверение брату погибшего в Чечне полицейского

Гибель брата не заставила Замира Рахметова отказаться от службы в полиции
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В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Саратовской области 23 октября состоялась церемония вручения служебного удостоверения стажеру по должности участкового уполномоченного полиции Замиру Рахметову.

Замир Рахметов – родной брат старшего сержанта полиции Кайрата Рахметова. 19 мая 2018 года Кайрат Рахметов и его коллега старший сержант полиции Владимир Горсков погибли при отражении вооруженного нападения на прихожан Храма Архангела Михаила в Грозном.

Имена полицейских увековечены в списке героев на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Замир Рахметов сейчас проходит обучение в Центре профессиональной подготовки.

Начальник УРЛС ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Владимир Никулин и почетные гости церемонии – ветераны службы от лица руководства и всего личного состава пожелали удачи новобранцу.

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