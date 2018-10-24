В Саратов приедут звезды мирового балета
29 ноября на сцене Саратовского академического театра оперы и балета откроется VI Международный проект "Звезды мирового балета в Саратове".
Организаторы объявили имена приглашенных солистов, которые порадуют саратовскую публику выступлениями в рамках этого проекта.
29 ноября
П. Чайковский «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
В главных партиях:
Прима-балерина Национального балета Норвегии Мария Кочеткова и премьер театра «Кремлевский балет» Даниил Росланов.
1 декабря
П. Чайковский «ЩЕЛКУНЧИК»
В главных партиях:
Прима-балерина и премьер Большого театра России Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин.
5 декабря
А. Адан «ЖИЗЕЛЬ»
В главных партиях:
Прима-балерина и премьер Баварского государственного балета Лауретта Саммерсейл и Йона Акоста.
8 декабря
П. Чайковский «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
В главных партиях:
Прима-балерина Венского государственного балета Людмила Коновалова и премьер Берлинского государственного балета Дину Тамазлакару.
9 декабря
ГАЛА-КОНЦЕРТ
С участием солистов Венского государственного балета, театра «Кремлевский балет», Берлинского государственного балета, Московского Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
Саратовцев и гостей города ждет пять замечательных балетных вечеров.