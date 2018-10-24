В Саратов приедут звезды мирового балета

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-24T16:46:10+03:00

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29 ноября на сцене Саратовского академического театра оперы и балета откроется VI Международный проект "Звезды мирового балета в Саратове".

Организаторы объявили имена приглашенных солистов, которые порадуют саратовскую публику выступлениями в рамках этого проекта.

29 ноября

П. Чайковский «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

В главных партиях:

Прима-балерина Национального балета Норвегии Мария Кочеткова и премьер театра «Кремлевский балет» Даниил Росланов.

1 декабря

П. Чайковский «ЩЕЛКУНЧИК»

В главных партиях:

Прима-балерина и премьер Большого театра России Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин.

5 декабря

А. Адан «ЖИЗЕЛЬ»

В главных партиях:

Прима-балерина и премьер Баварского государственного балета Лауретта Саммерсейл и Йона Акоста.

8 декабря

П. Чайковский «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

В главных партиях:

Прима-балерина Венского государственного балета Людмила Коновалова и премьер Берлинского государственного балета Дину Тамазлакару.

9 декабря

ГАЛА-КОНЦЕРТ

С участием солистов Венского государственного балета, театра «Кремлевский балет», Берлинского государственного балета, Московского Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Саратовцев и гостей города ждет пять замечательных балетных вечеров.