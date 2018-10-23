2018-10-23T16:40:25+03:00
Звезды

В саратовском театре оперы и балета покажут «Цыганского барона»

В оперетте прозвучат цыганские песни
Екатерина Семенова
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25 октября всех любителей "легкого" жанра театр оперы и балета приглашает на оперетту "Цыганский барон".

Как сообщили «КП-Саратов» в театре, этот спектакль — прекрасный образец жизнерадостной музыкальной комедии.

По сложности вокальных партий она не уступает опере, ведь изначально Иоганн Штраус сочинил на этот сюжет именно оперу. Главный герой — гордый, смелый мужчина, способный на волевые поступки и решения. Особый колорит вносят в действие цыганские песни и пляски. Именно на их фоне раскрывается необыкновенная история любви. Начало в 18.00.

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