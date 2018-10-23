На мосту перед «Стрелкой» в Саратове образовалась гигантская пробка
Саратовские водители через социальные сети передают, что на мосту перед «Стрелкой» в Кировском районе и на улице Тракторная в сторону Ленинского района образовались «мертвые» пробки.
- Я уже 50 минут пытаюсь проехать из Сенного на первую Дачную, — возмущается очевидец Евгений Петров. — По-моему этот затор тянется не на один км.
Очевидцы рассказывают, что причиной затора стала авария в районе «Стрелки», где столкнулись фура и пассажирский автобус 11-го маршрута.
Судя по показаниям «Яндекс.Карты», две пробки в сторону Ленинского района начинаются в самом начале моста от Мурманского проезда и до Волгоградской, из Заводского района — по улице Тракторная также до Волгоградской.