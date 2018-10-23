2018-10-23T16:24:40+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД Саратова спасли прыгающего с моста мужчину

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает
Тимур Гадеев
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Во время своего дежурства инспекторы ДПС: лейтенанты полиции Артем Степанов и Дмитрий Малинкин получили информацию от граждан, что мужчина в белой куртке собирается прыгнуть с моста СаратовЭнгельс.

- На месте происшествия стражи порядка обнаружили 30-летнего саратовца, который пытался перелезть через парапет. После переговоров с ним правоохранители убедили его сесть в машину ДПС и передали сотрудникам полиции Волжского района, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.

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