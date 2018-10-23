Саратовчанку, укусившую два года назад полицейского, задержали в аэропорту Домодедово

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-23T15:47:58+03:00

Следователи возобновили расследование уголовного дела в связи с нападением на полицейского

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Женщину, укусившую два года назад полицейского, а после скрывавшуюся от правосудия за пределами России задержали в столичном аэропорту «Домодедово».

- 28 апреля 2016 года жительница Саратова продавала одежду на улице Благодарова. Когда к ней обратились представители администрации Ленинского района с требованием показать разрешающие торговлю документы, выяснилось, что их нет, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Тогда в присутствии полицейского на женщину был составлен административный материал. Чтобы не платить штраф, гражданка быстро собрала вещи и скрылась. При этом она укусила полицейского за кисть руки, — уточнили в следственном комитете.

После нападения на стража порядка 45-летняя саратовчанка покинула пределы России, ее объявили в розыск. В связи с ее исчезновением расследование уголовного дела было приостановлено.

Спустя 2,5 года — 20 октября 2018-го — подозреваемую задержали сотрудники аэропорта «Домодедово» в Москве.

В настоящее время расследование уголовного дела возобновлено.