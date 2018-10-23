Более 35 тыс. тонн мусора вывезено из Саратова на экологически безопасные обработку и захоронение

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-23T15:54:50+03:00

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Более 35 тыс. тонн мусора поступило с мусороперегрузочных станций (МПС) Саратова на экологически безопасные обработку и захоронение в энгельсский «Экотехнопарк».

Благодаря работе Регионального оператора весь объем твердых коммунальных отходов (ТКО) из пяти районов Саратова (Кировский, Фрунзенский, Октябрьский, Волжский, Ленинский), а это в среднем 700 тонн мусора в день, направляется сначала на высокопроизводительные мусороперегрузочные станции, расположенные в поселках Гуселка и Елшанка, а затем на экологически безопасные обработку и захоронение в энгельсский «Экотехнопарк».

МПС были построены в соответствии с концессионным соглашением, заключенным между Саратовской областью и АО «Управление отходами». Их общая плановая мощность составляет 175 тыс. тонн отходов в год при 12-часовой сменной работе. МПС позволяют обеспечить жителей Саратова качественной коммунальной услугой по экологически безопасному обращению с коммунальными отходами.

Коммунальные отходы доставляются на станции автотранспортом мусоровывозящих компаний. После взвешивания и радиационного контроля бытовые отходы поступают на измельчение и уплотнение на одну из производственных площадок МПС. Крупногабаритный мусор измельчается при помощи шредора, ТКО отправляются в пресс-компакторы для уменьшения объемов. На станциях производится извлечение опасных фракций отходов, которые несмотря на все предупреждения все-таки оказываются в контейнерах с бытовым мусором. На основе визуального контроля вручную извлекают шины, аккумуляторы, батарейки, ртутные лампы и т. д.

Заполненные контейнеры вывозятся специальными автопоездами с системой «мультилифт». Мультилифтовая система позволяет значительно сократить время разгрузочно-погрузочных работ, увеличить темп грузоперевозок и сэкономить при этом значительные средства. В день на территорию обеих МПС заезжает более 180 единиц мусоровывозящей спецтехники, а отправляется на экологически безопасные обработку и захоронение примерно 14 автопоездов-мультилифтов. Это свидетельствует о качественной работе мусороперегрузочных станций, которые были созданы как «логистическое плечо» коммунальной инфраструктуры.

АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в сфере социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Главной задачей Саратовской филиал АО «Управление отходами» ставит перед собой максимальное сокращение объемов захораниваемых остатков ТКО и их полную экологическую безопасность. Строительство и эксплуатация МПС Саратова является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально — экологических задач в регионе присутствия.