2018-10-25T07:24:03+03:00
Общество

Саратовский гордеп организовала встречу пенсионеров с театром

Зрителям аплодировали артистам после спектакля
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Саратовской гордумы Светлана Глухова организовала в центре соцобслуживания населения по Ленинскому району встречу с театром-студией «Обратная перспектива».

Зрителями стали участники клубов «Нам года не беда» и «Разные-равные».

Артисты театра представили костюмированный спектакль «Любовное ассорти» с жизненным сюжетом.

Зрители дружно аплодировали актерам и пожелали им творческих успехов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На месте пожара в Саратове обнаружены два тела
Жители Саратовской области переплатили за ЖКУ 11,6 млн рублей
В четверг в Саратовской области возможен сильный ливень
На ночь отключили воду в Ленинском районе и на улице Чернышевского
В Вольском районе могут построить автодорожный обход станции Сенная
В Саратов приедут звезды мирового балета
В Саратове 3,1 тыс. домов получают тепло
Жителю Калининского района за убийство в состоянии аффекта дали полтора года исправительных работ
Экс-директора саратовского «Водоканала» задержали в Сочи за незаконные подключения
Панков о «пьющем Саратове»: У нас честные и открытые люди
«Билайн» и ESET представляют приложение для контроля активности детей в интернете и приложениях
В Саратове задержан подозреваемый в серии нападений
Энгельсская прокуратура добилась закрытия оздоровительного комплекса
Отключена вода на 16 улицах Саратова
В Саратове задержали еще одного несовершеннолетнего за махинации с банковскими картами
В Саратовской области всю ночь искали 77-летнюю пенсионерку
В Саратовской области задержали организованную группу малолетних воришек
С нового года сельские пенсионеры получат по 1,3 тыс. рублей дополнительно
Саратовский школьник второй раз подряд попался на краже
В Энгельсе грабитель снял с девушки все золото