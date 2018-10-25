Саратовский гордеп организовала встречу пенсионеров с театром
Зрителям аплодировали артистам после спектакля
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Депутат Саратовской гордумы Светлана Глухова организовала в центре соцобслуживания населения по Ленинскому району встречу с театром-студией «Обратная перспектива».
Зрителями стали участники клубов «Нам года не беда» и «Разные-равные».
Артисты театра представили костюмированный спектакль «Любовное ассорти» с жизненным сюжетом.
Зрители дружно аплодировали актерам и пожелали им творческих успехов.