Саратовский гордеп организовала встречу пенсионеров с театром

СЕГОДНЯ 07:24 2018-10-25T07:24:03+03:00

Зрителям аплодировали артистам после спектакля

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Депутат Саратовской гордумы Светлана Глухова организовала в центре соцобслуживания населения по Ленинскому району встречу с театром-студией «Обратная перспектива».

Зрителями стали участники клубов «Нам года не беда» и «Разные-равные».

Артисты театра представили костюмированный спектакль «Любовное ассорти» с жизненным сюжетом.

Зрители дружно аплодировали актерам и пожелали им творческих успехов.