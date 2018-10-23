Саратовцы выбирают тариф «Ростелекома» «Для интернета везде»

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-23T15:34:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Пакет услуг «Ростелекома» «Для интернета везде» из новой тарифной линейки стал самым популярным у саратовцев. За 600 рублей в месяц абоненты получают скоростной интернет с антивирусной защитой, мобильную связь, онлайн-телевидение и память на «Яндекс.Диске». WI-FI-роутер предоставляется по специальной цене. Комплексное предложение выбрал каждый третий, подключившийся в сентябре и октябре этого года.

Пользователи тарифа «Для интернета везде» с равным комфортом могут выходить в сеть как дома, так и за его пределами, используя WI-FI или мобильные гигабайты трафика. Для хранения личных данных — фотографий, видеозаписей, аудиокниг — клиентам доступны дополнительные 5 Гб на «Яндекс.Диске». Обратиться к файлам легко в любой момент с любого гаджета. 101 телевизионный канал доступен абонентам где угодно (для этого надо установить специальное мобильное приложение «ТВ онлайн»).

- При разработке продуктовой линейки мы ориентировались прежде всего на потребности пользователей. Мы хотим, чтобы с нашими сервисами жизнь абонентов стала комфортнее, интереснее и безопаснее. В новой линейке тарифов каждая семья может подобрать пакет услуг, отвечающий индивидуальным запросам, — отметил директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мухамбаев.

К примеру, тариф «Игровой» с максимальной скоростью передачи данных — до 200 Мбит/с — и уникальными преимуществами в играх от Wargaming и «Фогейм» помогает геймерам достигать высоких результатов в онлайн-сражениях. Пакет сервисов «Для спокойствия» в дополнение к интернету предлагает абонентам услугу видеонаблюдения. Она позволит защитить квартиру от непредвиденных ситуаций и контролировать все, что происходит в помещении в отсутствие хозяина.

Оставить заявку на подключение цифровых сервисов или узнать подробную информацию об услугах и тарифах можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по телефону: 8-800-1000-800 (звонок бесплатный) и на сайте www.saratov.rt.ru.