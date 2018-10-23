2018-10-23T15:32:47+03:00
Спорт

Министр спорта обещал юным саратовским спортсменам платить по 2,5 тыс. рублей

Самбистам уже предлагают хорошую зарплату в других регионах
Александр Уриевский
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Министр Абросимов встретился с юными самбистамиМинистр Абросимов встретился с юными самбистамиФото: Александр Уриевский
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В министерстве спорта Саратовской области прошла встреча министра Александра Абросимова и призеров первенства мира по самбо 16-летнего Дениса Кольжанова из Балашова (бронза) и 18-летнего Армана Товмасяна из Турков (золото).

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов, тренер Дениса Сергей Разваляев рассказал, что спортсменам уже предложили хорошие условия и зарплаты в других регионах.

- Мы пока удерживаем их, но необходима финансовая поддержка, а также моральная. Не считая Москвы и Санкт-Петербурга, Саратовская область на первом месте по самбо в России, — отметил тренер.

Александр Абросимов пообещал спортсменам стипендии и поддержку в продвижении информации о спортивных достижениях самбистов. Стипендия 2,5 тыс. рублей для спортсменов до 18 лет. Эту сумму обещано платить по достижении совершеннолетия в областном центре спортивной подготовки.

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