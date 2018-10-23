В Балакове мать избитой девочки обратилась в полицию

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-23T15:30:43+03:00

По факту драки в балаковской школе организована прокурорская проверка

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От матери 13-летней ученицы 7Б класса 27 школы, которую избили школьницы 7–9 классов поступило заявление в полицию.

- Женщина требует наказать несовершеннолетних, причинивших ее дочери телесные повреждения. Согласно собранным материалам, 22 октября во внеурочное время, в районе спорткомплекса «Софья», между ученицами 7–9 классов возник конфликт. Поводом для спора послужило негативное высказывание в адрес саратовской хоккейной команды «Кристалл», — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре по Саратовской области.

Кака мы уже рассказывали, судя по видео, выложенному пользователями социальной сети «ВКонтакте», две школьницы несколько раз сильно ударили семиклассницу по лицу, после чего девочка вынуждена была спасаться бегством.

В результате потасовки у девочки остались синяки и царапины. По данному факту МУ МВД России «Балаковское» проводится проверка.

Одновременно прокуратура области решила проконтролировать соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Выясняются причины и условия, способствовавшие драке.