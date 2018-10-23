Путепровод на станции Сенная могут построить за счет федерального бюджета

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-23T14:00:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Госдумы возможно сможет решить вопрос строительства путепровода в обход железнодорожной станции Сенная Вольского района, что поможет избежать пробок.

- Строительство автодорожного обхода станции Сенная с устройством путепровода через железную дорогу в Саратовской области может начаться в 2019 году. Планируется, что протяженность нового участка дороги с путепроводом будет составлять порядка 15 км, — прокомментировала руководитель общественной приемной Вячеслава Володина в Саратовской области Татьяна Ерохина.

Она также отметила, что сейчас в Госдуме идет обсуждение проекта федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020–2021 годов, и насколько ей известно от помощников Володина в Москве, финансирование строительства путепровода возможно из федерального бюджета.

- Стоимость будет составлять порядка 6,2 млрд руб. Вячеслав Володин занимается решением этого вопроса. Через железнодорожный переезд около станции Сенная ежедневно проезжают около 18 тыс. автомобилей. Трафик на данном участке железной дороги — до 60 пар поездов в сутки, переезд перекрывается ежедневно до 70 раз на время от 7 до 25 минут. Из-за низкой пропускной способности переезда часто возникают автомобильные пробки протяженностью до 25 км. Время потери в пути из-за пробок составляет 2–3 часа, — сказала Ерохина.