В Саратове почтили память Льва Яшина
В минувшие выходные в саратовской школе №75 прошло спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты» среди учеников пятых классов. Состязания посвятили памяти знаменитого футболиста и вратаря Льва Яшина.
Организаторами мероприятия выступили депутат Саратовской городской думы Сергей Улегин и администрация школы, по мнению которых, подобные мероприятия позволяют воспитывать понимание ценности здоровья, потребность быть здоровым, сильным, развивают умение работать в коллективе, дают детям возможность продемонстрировать спортивные качества — ловкость, быстроту, силу и выносливость, воспитывают чувство соперничества и умение побеждать.
После подведения итогов Сергей Улегин поздравил всех участников мероприятия, наградил победителей грамотами и благодарственными письмами. Также грамотой за реализацию проекта «Детский спорт» был награжден коллектив школы. Учреждению вручили баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи.