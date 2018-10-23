В Саратове почтили память Льва Яшина

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-23T14:51:29+03:00

В честь легендарного вратаря в 75-й школе прошли «Веселые старты»

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В минувшие выходные в саратовской школе №75 прошло спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты» среди учеников пятых классов. Состязания посвятили памяти знаменитого футболиста и вратаря Льва Яшина.

Организаторами мероприятия выступили депутат Саратовской городской думы Сергей Улегин и администрация школы, по мнению которых, подобные мероприятия позволяют воспитывать понимание ценности здоровья, потребность быть здоровым, сильным, развивают умение работать в коллективе, дают детям возможность продемонстрировать спортивные качества — ловкость, быстроту, силу и выносливость, воспитывают чувство соперничества и умение побеждать.

После подведения итогов Сергей Улегин поздравил всех участников мероприятия, наградил победителей грамотами и благодарственными письмами. Также грамотой за реализацию проекта «Детский спорт» был награжден коллектив школы. Учреждению вручили баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи.