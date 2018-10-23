Жители отдаленных районов Саратовской области получают помощь от Юрклиники СГЮА

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-23T14:49:57+03:00

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Юридическая клиника Саратовской государственной юридической академии в рамках программы по оказанию бесплатной юридической помощи и правового просвещения жителей проводит выездные приемы граждан в семи отдаленных районах Саратовской области.

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Идея проекта развития отдаленных территорий Саратовской области принадлежит спикеру Государственной думы Российской Федерации Вячеславу Володину, который сделал акцент на разработке комплексных программ для повышения уровня жизни отдаленных районов до стандарта современных городов.

Представители СГЮА совместно со студентами-стажерами Юридической клиники академии провели приемы граждан и дали юридические консультации более 100 жителям отдаленных муниципалитетов. Жителям была оказана помощь по решению споров в семейных делах, вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов, расселением из аварийного жилья, оформлением земельных участков и недвижимости, подготовкой документов, необходимых для дальнейшего получения социальной поддержки и другие. В частности, обратившихся жителей Озинского района больше всего интересовали вопросы, связанные с пенсионным обеспечением и трудовым законодательством, а в Самойловском районе на прием пришли граждане с проблемами наследственного и земельного права.

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- Нам, жителям глубинки, нередко требуется правовая помощь по самым различным вопросам, но, как показывает практика, чаще всего ее можно получить только в районном центре на платной основе, а такая финансовая возможность есть не у всех. Однако теперь, благодаря работе выездной юридической клиники, мы имеем возможность получить бесплатную квалифицированную правовую поддержку от грамотных специалистов, которые помогают детально разобраться в самых сложных жизненных ситуациях с точки зрения законодательства. Большое спасибо команде юристов СГЮА за этот важный и социально значимый проект, который делает нашу жизнь лучше! — поделилась жительница Озинского района Марина Григорьева.

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Кроме того, представители Юрклиники СГЮА передали в районные библиотеки информационные и справочные материалы по актуальным правовым вопросам, с которыми смогут ознакомиться все желающие.