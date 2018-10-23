У жительницы Балашова приставы изъяли 16,5 тыс. пачек сигарет

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-23T13:39:36+03:00

Это были вещественные доказательства по уголовному делу

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В Балашове Саратовской области судебные приставы конфисковали табачные изделия.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП, у местной жительницы изъяты 16 578 пачек сигарет. Это были вещественные доказательства по уголовному делу о производстве, хранении и сбыте продукции без маркировки.

Пристав изъял сигареты из камеры хранения вещественных доказательств и передал в Росимущество.