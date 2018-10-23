У жительницы Балашова приставы изъяли 16,5 тыс. пачек сигарет
Это были вещественные доказательства по уголовному делу
Изменить размер текста:
В Балашове Саратовской области судебные приставы конфисковали табачные изделия.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП, у местной жительницы изъяты 16 578 пачек сигарет. Это были вещественные доказательства по уголовному делу о производстве, хранении и сбыте продукции без маркировки.
Пристав изъял сигареты из камеры хранения вещественных доказательств и передал в Росимущество.