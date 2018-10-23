В Балакове мошенник похитил 482 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-23T14:46:53+03:00

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В Балакове раскрыто преступление месячной давности.

- Согласно заявлению от 25-летней потерпевшей, которое она подала 20 сентября, 29-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый, «втерся» к ней в доверие и при покупке девушкой квартиры завладел деньгами в сумме 482 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.