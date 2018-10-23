2018-10-23T14:37:32+03:00
Происшествия

В Саратовской области с могилы украли крест и оградку

Оба подозреваемых задержаны
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В полицию Калининского района от жительницы села Степное поступило заявление, что с могилы ее отца украден крест и оградка.

- За кражу возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий задержаны 52-летний и 54-летний жители села Степное. Последний их них ранее неоднократно судим, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Похищенные крест и оградка возвращены. Мужчины отпущены до суда под подписку о невыезде.

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