В Саратовской области с могилы украли крест и оградку
Оба подозреваемых задержаны
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В полицию Калининского района от жительницы села Степное поступило заявление, что с могилы ее отца украден крест и оградка.
- За кражу возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий задержаны 52-летний и 54-летний жители села Степное. Последний их них ранее неоднократно судим, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Похищенные крест и оградка возвращены. Мужчины отпущены до суда под подписку о невыезде.