Саратовец незаконно вывез 10 тонн речного песка
Возбуждено уголовное дело за кражу
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Две недели назад в полицию Заводского района с заявлением о краже с охраняемой территории обратился местный житель.
- 11 октября этого года неизвестные на грузовом самосвале «КамАЗ» въехали в ворота, предъявили накладную на погрузку карьерного песка, но вывезли 10 тонн речного, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
В результате возбуждено уголовное дело за кражу. Задержан 58-летний саратовец.