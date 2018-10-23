2018-10-23T14:29:18+03:00
Происшествия

Саратовец незаконно вывез 10 тонн речного песка

Возбуждено уголовное дело за кражу
Тимур Гадеев
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Две недели назад в полицию Заводского района с заявлением о краже с охраняемой территории обратился местный житель.

- 11 октября этого года неизвестные на грузовом самосвале «КамАЗ» въехали в ворота, предъявили накладную на погрузку карьерного песка, но вывезли 10 тонн речного, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

В результате возбуждено уголовное дело за кражу. Задержан 58-летний саратовец.

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