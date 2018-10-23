Миссис Губерния 2018: На участие в конкурсе меня подтолкнула дочь

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-23T12:29:31+03:00

Анастасия Дятлова рассказала, что решила участвовать в конкурсе, чтобы понять, каково это быть на сцене

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В преддверии конкурсов «Миссис Хрустальная Корона Губернии» и «Леди Хрустальная Корона Губернии» в пресс-центре «КП-Саратов» о своем опыте участия и победы рассказала Анастасия Дятлова, Миссис Губерния 2018 и 1-я вице Миссис Россия-Европа 2018.

- Я решила участвовать в конкурсе, чтобы понять, каково это быть на сцене. Благодарна дочери Милане, она занимается в «Хрустальной короне» и подтолкнула меня на этот шаг. Я была очень счастлива, когда завоевала титул, — поделилась Анастасия.

Она также рассказала, что нужно, чтобы победить. По ее словам, это быть собой, ведь любая девушка — королева!

- Когда участвуешь — полностью раскрываешься. Я в себе открыла столько способностей. На творческом конкурсе я представила спектакль, — сказала Дятлова.

Директор «Хрустальной Короны» Петр Антонов поделился своими планами на проведение «Хрустальной короны 2019».

- В этом году конкурс проходил в июне на теплоходе, курсирующим по маршруту Москва — Углич — Москва. Во время следующего проведения я хочу, чтобы девушки заехали и в Саратов. Для этого я веду переговоры с туристической компанией, которая организовывает круизы, — отметил Антонов.

По его словам, тогда участницы из более чем 20 стран увидят наш город.