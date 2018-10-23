2018-10-23T14:17:46+03:00
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области всего на 6,4% ниже эпидпорога

За неделю заболели почти 12 тыс. человек
Екатерина Семенова
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Саратовцы все чаще простужаютсяСаратовцы все чаще простужаютсяФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области за неделю, с 15 по 21 октября, зарегистрировано 11 840 случаев ОРВИ.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это на 6,4% ниже эпидемического порога.

Вирусов гриппа пока не регистрировалось.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что в регионе от гриппа привито более полумиллиона жителей. Это 20,3% от всего населения области.

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