Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области всего на 6,4% ниже эпидпорога
За неделю заболели почти 12 тыс. человек
Саратовцы все чаще простужаютсяФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области за неделю, с 15 по 21 октября, зарегистрировано 11 840 случаев ОРВИ.
Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это на 6,4% ниже эпидемического порога.
Вирусов гриппа пока не регистрировалось.
Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что в регионе от гриппа привито более полумиллиона жителей. Это 20,3% от всего населения области.