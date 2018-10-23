Дам приглашают на участие в конкурсах красоты от «Хрустальной короны»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-23T12:15:03+03:00

При этом, как объяснил директор конкурса «Хрустальная корона России», внешность не обязательно должна быть «модельная»

Изменить размер текста: A A

В пресс-центре «КП-Саратов», прошла конференция, посвященная итогам туристической отрасли за лето 2018 года, на которой также презентовали региональный конкурс «Миссис и Леди Саратовской Губернии». Он пройдет в Саратове 10 ноября. На «Миссис» принимаются заявки от замужних дам возрастом от 20 до 45 лет, имеющих детей. На «Леди» тот же возраст, но девушка должны быть незамужней и без детей. Победительницы представят Саратовскую область на всероссийском этапе конкурса в Москве в 2019 году.

- Заявку можно оставить до 1 ноября в агентстве «Хрустальная корона» по адресу: Мичурина, 116. Ограничений среди девушек нет, они не обязательно должны быть моделями, — сообщил на конференции Петр Антонов, директор конкурса «Хрустальная корона России».

По его словам, у них уже есть заявка от девушки, рост которой 168 см, а вес 90 кг, так что внешность не считается ограничением.