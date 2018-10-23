2018-10-23T14:10:33+03:00
Происшествия

Саратовец с рецидивистом из Кемеровской области душили 89-летнюю прабабушку

Женщина чудом осталась жива
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно заявлению 89-летней пострадавшей проживающей в одной квартире с правнуком, две недели назад ее правнук вместе с товарищем из Кемеровской области пытались ее задушить.

- 9 октября этого года 15-летний правнук пострадавшей вместе с 23-летним более пяти раз судимым гражданином из Междуреченска Кемеровской области напали на пожилую женщину и угрожали задушить ее ремнем, после чего потребовали отдать им все сбережения, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

В ходе оперативных мероприятий оба подозреваемых задержаны, возбуждено уголовное дело за разбой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24