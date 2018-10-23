Саратовец с рецидивистом из Кемеровской области душили 89-летнюю прабабушку
Женщина чудом осталась жива
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Согласно заявлению 89-летней пострадавшей проживающей в одной квартире с правнуком, две недели назад ее правнук вместе с товарищем из Кемеровской области пытались ее задушить.
- 9 октября этого года 15-летний правнук пострадавшей вместе с 23-летним более пяти раз судимым гражданином из Междуреченска Кемеровской области напали на пожилую женщину и угрожали задушить ее ремнем, после чего потребовали отдать им все сбережения, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
В ходе оперативных мероприятий оба подозреваемых задержаны, возбуждено уголовное дело за разбой.