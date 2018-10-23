Под Марксом сельские бандиты украли у женщины две трубы и мешок цемента

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-23T14:07:31+03:00

Одного из преступников отправили в колонию на полгода

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В Марксе Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 36-летнему жителю села Кировское.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчину признали виновным в краже группой лиц по предварительному сговору.

Было установлено, что 28 августа около 12 часов подсудимый в сговоре с несколькими сообщниками залез в дом на улице Молодежная. Оттуда злоумышленники похитили две металлические трубы диаметром 100 мм и длиной 3 м каждая. Из сарая они также унесли мешок цемента.

Владелице имущества был нанесен ущерб на 1 170 рублей.

Подсудимый полностью признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на полгода.