Под Марксом сельские бандиты украли у женщины две трубы и мешок цемента
Одного из преступников отправили в колонию на полгода
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В Марксе Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 36-летнему жителю села Кировское.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчину признали виновным в краже группой лиц по предварительному сговору.
Было установлено, что 28 августа около 12 часов подсудимый в сговоре с несколькими сообщниками залез в дом на улице Молодежная. Оттуда злоумышленники похитили две металлические трубы диаметром 100 мм и длиной 3 м каждая. Из сарая они также унесли мешок цемента.
Владелице имущества был нанесен ущерб на 1 170 рублей.
Подсудимый полностью признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на полгода.