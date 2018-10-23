В Саратовской области рецидивист попался на краже надувной лодки и телевизора

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-23T13:49:33+03:00

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В минувший понедельник, 22 октября, 68-летний житель Пугачевского района обратился в полицию с заявлением о краже из его дома в селе Большая Таволожка.

- Неизвестные вскрыли навесной замок и похитили из дома по улице Мира телевизор и надувную лодку. По горячим следам полицейские вышли на ранее неоднократно судимого за кражи 31-летнего жителя села Большая Таволожка, — рассказали «КП-Саратов» в ГУМВД по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.