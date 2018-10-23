В Саратовской области задержали 16-летнего угонщика
Пропавшую легковушку нашли в соседнем поселке
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В минувший понедельник, 22 октября, полицейские Озинского района задержали 16-летнего угонщика.
- В ночь с воскресенья на понедельник 16-летний подросток, проживающий в поселке Пигари, находился возле дома по улице Александрова и решил угнать машину. Подросток взломал водительскую дверь ВАЗ-21099, разобрал замок зажигания и завел авто, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
На следующий день подозреваемого задержали в соседнем поселке Озинки. Автомобиль оказался в исправном состоянии.
Молодой угонщик уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.