В Саратовской области задержали 16-летнего угонщика

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-23T13:43:33+03:00

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В минувший понедельник, 22 октября, полицейские Озинского района задержали 16-летнего угонщика.

- В ночь с воскресенья на понедельник 16-летний подросток, проживающий в поселке Пигари, находился возле дома по улице Александрова и решил угнать машину. Подросток взломал водительскую дверь ВАЗ-21099, разобрал замок зажигания и завел авто, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

На следующий день подозреваемого задержали в соседнем поселке Озинки. Автомобиль оказался в исправном состоянии.

Молодой угонщик уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.